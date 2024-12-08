美國聯邦上訴法院 維持要求出售TikTok

指憲法第一修正案保言論自由

哥倫比亞特區巡迴上訴法院駁回TikTok的論點。法庭指，憲法第一修正案的存在是為了保護美國的言論自由，政府的行為完全是為了保護這種自由不受外國對手侵犯，並限制這個對手收集美國人數據的能力。判詞又說，相關法律經過精心制訂，只是針對外國對手的控制，並且是為了對抗中國構成有充分根據的國家安全威脅努力的一部分。