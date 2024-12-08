特朗普訪法 有望會見澤連斯基

【本報綜合報道】法國巴黎聖母院昨日重開，多國領袖出席開幕儀式，包括烏克蘭總統澤連斯基和美國總統當選人特朗普，有指兩人可能會面。特朗普在當地時間上周六早上乘坐私人飛機抵達法國，下午獲愛麗舍宮接待。

愛麗舍宮上周五公布，法國總統馬克龍將分別與出席儀式的澤連斯基和特朗普舉行雙邊會談。烏克蘭官員透露，澤連斯基也有可能與其他人會面，尤其是特朗普，他也會出席這場活動。現任美國總統拜登不會隨行，將由妻子吉爾代表出席。英國王儲威廉亦會應政府要求出席，並會見吉爾和特朗普，但夫人凱瑟琳不會同行。歐盟委員會上周五證實主席萊恩不會出席儀式，專注處理與拉丁美洲國家貿易問題。