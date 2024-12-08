兩國簽訂安保條約 俄新導彈擬駐白羅斯

俄羅斯總統普京上周五與白羅斯總統盧卡申科在白羅斯首都明斯克，簽署俄白在聯盟國家框架下的安全保障條約。普京表示，俄羅斯可能在明年下半年在白羅斯部署新型中程導彈系統榛樹（Oreshnik）。

普京與盧卡申科主持召開俄白聯盟國家最高國務委員會會議，指上述條約規定有關動用一切可用的力量和手段保障國防，保護俄白兩國的主權、獨立和憲法秩序，保護聯盟國家領土和外部邊界的完整和不可侵犯性的盟國共同義務。可動用的手段包括根據白羅斯總統提議部署在其領土上的俄羅斯戰術核武。普京認為，隨着榛樹導彈在俄量產增加以及進入俄羅斯戰略部隊服役，明年下半年有望部署到白羅斯，打擊目標將由白羅斯決定。

普京重申，俄羅斯新版核威懾國家政策基本原則明確規定，可出於防禦目的使用上述武器，以應對使用大規模殺傷性武器可能發動的攻擊，或擊退使用常規武器但對主權或領土完整構成嚴重威脅的侵略。他相信條約將能可靠地保護俄白安全，從而為兩國進一步和平與可持續發展創造條件。

俄烏戰事方面，英媒指美國政府已承諾在明年1月20日換屆前，向烏克蘭額外提供最新一批武器彈藥，以及價值200億美元（約1,560億港元）的貸款。報道指，國家安全顧問沙利文上周四與烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克會面時，承諾在明年1月中旬前，向烏克蘭額外提供數十萬發炮彈、數千枚火箭和數百輛裝甲車，並在烏克蘭領土以外地點提供軍事訓練，同時幾乎敲定200億美元貸款，資金來自凍結俄羅斯國家資產的利息。

美承諾換屆前再供烏武器 另外，美國國務院上周五宣布向波蘭提供額外40億美元（約312億港元）貸款擔保，資金將用於加速波蘭的軍事現代化、提升防衞能力，以及加強北約東翼防衞力量，反映美國對波蘭安全及持續強化北約的堅定承諾。波蘭副總理兼國防部長卡梅什稱，貸款證明波蘭與美國之間的巨大信任和強大聯盟。本報綜合報道