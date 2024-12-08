罷工第3日兼首個周末 列車總運行率回升至76%

【本報綜合報道】南韓全國鐵路工會上周四啟動無限期大罷工，要求資方加薪、解決欠薪等。罷工昨日進入第3天，也是罷工以來第一個周末。政府指所有列車總運行率回升至76%，仍有27.2%工人參與罷工。

國土交通省公布數據，截至昨日上午9時，首都圈地鐵運行率81.3%、KTX高速列車77%、客運列車72.6%、貨運列車20.6%。總運行率較前一天上午回升6.3個百分點。6,581人參與罷工，佔24,218名原定上班人員的27.2%，較前一天上午增加1.4個百分點。

國土交通部次長、緊急運輸政府聯合對策本部部長白源國敦促工會撤回罷工並返崗復工，批評罷工對人民帶來不便和造成巨大負擔。政府將盡量減少對周末使用KTX等長途鐵路使用者造成不便，及時監控擁擠程度，在必要時快速調派額外車輛。