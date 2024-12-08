民眾持續聚集示威 男子國會附近圖自焚

【本報綜合報道】南韓全國各地各階層民眾前日起舉行燭光集會和街頭遊行，要求總統尹錫悅下台。昨日有近15萬人在國會外參加支持彈劾的集會，要求尹錫悅下台。在得知執政人民力量黨議員集體杯葛彈劾案投票後，集會民眾高喊「叛徒」、「回來投票」。

較早前，一名50多歲男子昨晨報警稱準備在國會附近自焚，抗議暴力和不公正，警方中午時分尋獲他，他正向身上噴灑易燃液體，警方逮捕他後將其緊急送往醫院治理。

學生上班族抗議 在釜山市、大田市、光州市、大邱市、濟州道、蔚山市等多地，前日有多個民間組織代表和市民走上街頭示威，包括學生、上班族以至宗教、法律、醫療界等人士，手持燭光和口號牌，敦促尹錫悅下台。另有大專院校教授、教員和退休教師發表「時局宣言」，譴責尹錫悅宣布緊急戒嚴嚴重破壞民主主義，並敦促國會通過尹錫悅彈劾案，並嚴懲相關涉案人員。

昨日首爾市中心和國會所在地首爾汝矣島有大規模集會遊行，其中規模最大的一場是在國會附近的集會。主辦方原打算在2016年要求時任總統朴槿惠下台的示威地點、首爾民主聖地光化門廣場集會，但為加強向對彈劾案猶豫的執政黨國民力量黨施壓，決定改到國會附近。

當地最大工會全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）也將在國會附近集會，另有保守派團體在光化門示威，抗議國會就「非法彈劾」表決，料有1.5萬人參加。