以為對朝行動 軍人失望斥被利用

【本報綜合報道】南韓戒嚴部隊出動安排事前策劃縝密，多名陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團團員，以及第一空降旅隊員受訪指，上周二戒嚴當天以為是參與針對北韓的行動，沒想到上直升機前才知道要前往國會，並對此感到驚慌。韓媒昨日另引述軍方消息人士指，戒嚴當晚負責逮捕一些資深國會議員的隊伍，曾考慮將他們關押在首爾南部冠岳區的首都防衞司令部，將其憲兵大院列為首選地點。

《朝鮮日報》報道，707特殊任務團一名軍人憶述，他所屬的部隊當時下達「和北韓相關情況非常嚴重」、「可能立即出動，請準備好槍枝」的指示。他和同袍搭直升機前聽見「前往首爾國會」的命令後，心中一震，但在機上仍未有接到明確行動或任務指示。他們在國會接獲「把國會議員都拉出來」的指示後，不得已打破玻璃進入，但刻意放慢行動。他指出，他們是最高級特種部隊，負責執行暗殺北韓領袖金正恩等類似任務，「居然利用我們鎮壓國會，因此當時士氣低落」。

「為了對付平民才這麼辛苦嗎」 同團另一名軍人亦接到類似指示，在飛行途中才知道要前往國會，但沒攜帶實彈，而是帶沒殺傷力的訓練用彈藥，機上有人質問「我們是為了對付非武裝的平民才這麼辛苦嗎」。隸屬第一空降旅的軍人表示，對國民感到十分抱歉，又認為上級好像把他們當成用完即棄的消耗品，對此感到非常憤怒。