執政黨拒表決彈劾動議 尹錫悅下台避得一時

就戒嚴令鞠躬道歉 在野黨稱續追擊 南韓總統尹錫悅昨日在彈劾議案表決前發表全國電視講話，就短暫戒嚴風波向國民鞠躬道歉，承諾絕不會有第二次戒嚴，但未提會否辭職。國會下午召開會議，執政國民力量黨議員就涉第一夫人議案完成投票後集體離場，抵制尹錫悅彈劾案表決，令彈劾案投票陷入僵局。最終有兩名執政黨議員折返，惟參與投票議員人數仍不足200人下，投票因未達法定人數無效，令彈劾案自動廢止。最大在野黨共同民主黨表明，將在周三舉行的臨時國會會議上再次提出針對尹錫悅的彈劾案，推動周六投票。執政黨國民力量黨黨魁韓東勳向國民致歉，稱將有序推進尹錫悅下台。

尹錫悅昨晨在龍山總統室發表公開講話，稱身為最終負責國家事務的總統，宣布戒嚴是出於無奈，但過程中為民眾帶來不安和不便，自己對此深表歉意，不會迴避就宣布戒嚴令的法律和政治責任問題。對於有傳言指將再次實施戒嚴，尹錫悅表明永遠不會有第二次戒嚴，今後穩定政治局勢將由所屬國民力量黨決定，包括自己作為總統的任期去留問題，該黨和政府將共同承擔起治國理政的責任。講話最後，尹錫悅再鞠躬道歉。

在野黨轟以道歉包裝辯解 尹錫悅道歉後，共同民主黨黨魁李在明稱對尹錫悅的講話感到非常失望，內容令人民更加感到被背叛，總統除立即辭職和接受彈劾外，沒有其他辦法。共同民主黨院內首席副代表朴成俊亦指摘，尹錫悅在公開講話的道歉實際上不是道歉，只是逃避和辯解，尹錫悅違反憲法、侵入國會、用槍指着人民後，仍表現出堅持到底的自滿態度，只是因為他不想放棄權力。

國會否決《金建希獨檢法》 國會議長禹元植隨後向媒體發送通知稱，國會當天下午5時召開全體會議，先就涉第一夫人的《金建希獨檢法》進行表決，之後再表決尹錫悅的彈劾案。國會全會在處理普通法案前，通常會先表決彈劾案等人事相關議案，此次更改了先後次序。最大在野黨共同民主黨發言人趙承來指出，議長室應該黨請求，與該黨調整議事順序進行了協調。此舉是為防止執政國民力量黨缺席彈劾案。

韓東勳則表示，尹錫悅的狀況已不可能正常履職，認為他提前下台是不可避免。但在彈劾表決前半小時，國民力量黨決定集體投票方向是反對總統彈劾動議，以及尋求任命獨立檢察官調查第一夫人金建希操縱股價案的《金建希獨檢法》。經表決，國會否決《金建希獨檢法》。當國會就總統尹錫悅彈劾案投票表決，執政黨議員陸續退場，抵制彈劾案表決。

禹元植未有宣布投票結束，決定繼續等待執政黨議員返回會場。彈劾案原本最遲需在當地時間周日凌晨0時48分（香港時間昨晚11時48分）前完成表決，但禹元植最終提早於當地昨晚9時20分（香港時間昨晚8時28分）宣布投票結束，彈劾案被廢止，禹元植代表國會向國民表示歉意。

國民力量黨院內代表辭職 李在明揚言，必定要彈劾「南韓最大的風險尹錫悅總統」；共同民主黨院內代表稱，將推進每周六舉行「要求彈劾尹錫悅、對尹錫悅進行特檢」的集會。共同民主黨黨鞭朴贊大早前指，若韓東勳指示黨友否決彈劾，就證明該黨是尹錫悅的同謀，韓東勳將一同承擔歷史責任。國民力量黨院內發言人向國民道歉，指該黨將制訂收拾政局的對策。有指該黨院內代表秋慶鎬、國民力量黨政策委員長金相勛已提出辭職。本報綜合報道