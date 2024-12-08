情侶涉用他人雪票 傳滑雪場禁離開

【本報綜合報道】一名內地女子在網上投訴，她與男友近日到吉林省長白山滑雪，男友糾正其不規範動作時，有工作人員懷疑其男友是私人教練，要求二人出示證件，並限制人身自由，不准二人離開。滑雪場所在度假區其後回應稱，二人因使用他人已實名制的雪票，事後報警處理。

澄清無限制人身自由 長白山萬達國際度假區上周三針對此事發布情況說明稱，11月30日，度假區安全巡檢員在核實一名遊客雪票時，對方拒不配合並且不聽勸阻強行離開。在此情況下，度假區工作人員隨即進行報警，民警到場後，該遊客才出示雪票及身份證件。經核查，該遊客使用的雪票與本人身份資訊不符，非本人實名制雪票，工作人員隨即將該雪票停用，但並未限制其人身自由，該遊客隨後離開。

該度假區又表示，滑雪場為每位滑雪者投保人身意外保險和公共責任保險，依據保險相關規定及保險理賠實名制要求，度假區實行雪票實名制，以保障雪友的生命及財產安全，確保相關保險權益生效。度假區在遊客辦理雪票時會提示實名制，在滑雪服務中心租賃區、寄存區的電子屏幕，纜車下站等多個明顯位置均設有提示，並會核實雪票實名制情況。