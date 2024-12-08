城管逼女攤販借錢交罰款惹議

【本報綜合報道】浙江省寧波市近日傳出一名女攤販沒錢交50元（人民幣‧下同，約54港元）罰款，遭城管要求去借，引發爭議。寧波市江北區綜合行政執法局上周四通報，執法人員存在言語不當的行為，已對其進行批評教育，同時派員上門向女攤販致歉。

網傳畫面顯示，多名綜合行政執法的工作人員上周三在現場查處路邊攤販，至少兩名攤販被查獲，城管對違法攤販當場罰款。附近攤販周先生指出，城管原要求罰款100元（約107港元），女攤販說因一個多月前騎電動車時，意外將腿摔至骨折，吃飯都沒錢，身上只有30元（約32港元），城管要求她借錢交罰款，說「30元可以借，50元就不能借了嗎」。周先生稱自己借了50元給她，上周四已繳納罰款。

執法局上門致歉 江北區綜合行政執法局通報稱，該局孔浦中隊執法人員上周三傍晚在巡查無牌經營期間，存在言語不當的行為。經查，女攤販榮××存在無牌設攤行為，依法對她作出從輕處罰決定。考慮到她的實際困難，該局專門上門看望慰問，並解釋執法情況，對執法人員的不當言語表示真誠歉意，得到對方諒解。該局強調將持續加強教育管理，依法依規文明執法。