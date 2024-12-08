體罰過分 抓頭互撞幼園生 天眼揭老師惡行

廣東省廣州市增城區一間幼稚園日前傳出有教師為懲罰兩名學生，讓學生互撞，導致一人流鼻血，事後還謊稱學生是因為天氣乾燥以致流鼻血，家長其後報警。當地教育局上周四通報稱，涉事教師及園長等人分別遭辭退和免職。

上周三有家長在名為「金澤豪庭新星幼稚園皓月班」的群聊中發文稱，兩名孩子因在運動會排練期間交談，被某教師抓住頭互撞。家長放學找涉事教師了解情況，對方謊稱天氣乾燥孩子沒喝水所以流鼻血，並否認傷人。後來家長查看幼稚園閉路電視畫面才得悉真相。

家長斥非初犯 園長亦免職

該家長又指，有孩子因為沒站好被涉事教師抓住頭髮強行歸隊；也有學生因午睡時聊天，被涉事教師扯頭髮，並用被捂住其頭部。家長又上傳影片，一名孩子拿着兩個公仔互撞，模仿教師當時抓着同學頭互撞的情景，又稱一同學「撞了3次才流（鼻血）的」。群內多名家長表示，涉事教師體罰、毆打幼童已非初次，之前也有家長報警。