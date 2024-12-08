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兩部門撥逾56億 保災民溫暖過冬
財政部與應急管理部近日下達52.72億元人民幣（約56.47億港元）中央自然災害救災資金，支持地方開展受災群眾冬春臨時生活困難救助工作，切實解決災民生活困難，保障他們安全溫暖過冬。兩中央部門要求地區部門強化資金監管，嚴禁截留挪用，切實發揮資金效益。（綜合報道）
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