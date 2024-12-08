兩岸國際

兩部門撥逾56億 保災民溫暖過冬

財政部與應急管理部近日下達52.72億元人民幣（約56.47億港元）中央自然災害救災資金，支持地方開展受災群眾冬春臨時生活困難救助工作，切實解決災民生活困難，保障他們安全溫暖過冬。兩中央部門要求地區部門強化資金監管，嚴禁截留挪用，切實發揮資金效益。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者