兩岸國際

博羅縣光伏政策亂 企業擬告政府

廣東省惠州市博羅縣今年成為光伏發電縣域試點，多間企業遂建設屋頂太陽能板發電站，但該縣石灣鎮政府數月後以風貌管控為由要求拆除。內媒上周五報道，多間企業揚言採取法律手段維權，正與當地政府交涉，不排除起訴政府。（綜合報道）
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