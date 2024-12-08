特種設備重大事故隱患判定準則實施

【本報綜合報道】內媒上周五報道，作為內地特種設備領域首個用於重大事故隱患判定的強制性國家標準，市場監管總局近日正式發布《特種設備重大事故隱患判定準則》，已於上周日起實施。

包括8大類設備 特種設備包括鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型遊樂設施、場內專用機動車輛8大類設備，廣泛應用於經濟建設和人民生活各個領域。

為落實國務院安委會開展重大事故隱患判定標準體系提升行動的要求，市場監管總局提出制訂特種設備重大事故隱患判定強制性國家標準，用於指導特種設備監管部門、檢驗檢測機構、使用單位等做好重大事故隱患排查整治，保障特種設備使用安全，推動安全生產治本攻堅3年行動取得實效。

上述標準根據《特種設備安全監督檢查辦法》及安全技術規範，明確了特種設備使用過程中的重大事故隱患情形，為特種設備隱患排查整治提供明確判定標準，對及時發現和治理特種設備重大事故隱患、提高特種設備安全水平具重要意義。