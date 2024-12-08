海倫市檢察長傳嫖娼被拘 疑擁洗浴中心股份

【本報綜合報道】內地上周五傳出消息，黑龍江省綏化海倫市檢察院檢察長楊宏偉，日前因嫖娼被公安機關拘留。內媒報道稱，當地警方偵辦一宗嫖娼案時意外發現楊宏偉涉嫖娼，更有消息指他在涉案洗浴中心中有股份。

內媒引述消息源指出，綏化市一名洗浴中心老闆曾開設一間經營色情的洗浴場所，同時被指涉黑。警方介入調查之後，該老闆又轉移到海倫市重開門店，並繼續介紹他人賣淫。

當地民眾舉報後，黑龍江省有領導指定此案由黑河市偵辦。警方調查期間，從該老闆私設的閉路電視畫面內，意外發現楊宏偉涉嫌嫖娼的畫面，消息指他日前被警方拘留12天。

另或參與經營賣淫 楊宏偉被拘留的消息獲綏化市檢察院一名檢察官確認，指市檢察院內部已通報此事，涉及罪名除了嫖娼外，還可能包括參與經營組織容留賣淫。海倫市委宣傳部一名負責人表示，該部門不掌握相關情況，建議直接向檢察院聯絡求證。在兩日前，海倫市人民檢察院舉行「12‧4」憲法宣傳日系列主題活動上，楊宏偉曾帶領檢察官進行憲法宣誓儀式。