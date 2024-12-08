村支書疑欽點兒子繼任遭舉報
【本報綜合報道】內媒上周五報道，河北省衡水市故城縣武官寨鎮柴莊村多名村民近日實名舉報，該村一名前黨支部書記因醉駕被免職後，竟安排其子兼職繼任村支書，涉嫌違規。武官寨鎮上周三證實現任村支書已經主動辭職，但當選合法合規。
早年醉駕被免職
村民指控，此前擔任20年村支書的曹端廣，在2021年因醉駕被免職之後，兒子曹博便繼任村支書，並同時擔任村主任，但村民未聽說有關職位重新選舉。村民稱，曹博是縣自然資源局有正式編制的公職人員，平時並不住在村內，擔任村支書只能是兼職，曹端廣仍把持村內事務，包括就垃圾桶和村綠化問題作出工作安排和建議。
曹端廣否認欽點兒子接班，稱是自己因酒駕被嚴重警告後，上級部門讓他推薦繼任人選時主動提到其子曹博，並稱村支書可以兼職。選舉在全村黨員範圍進行，其子當選完全符合法定程序。自己受兒子所託，在離任後安排工作。武官寨鎮上周三發函，確認曹博準備參加公職人員考試，無精力負責村內各項事務，故辭去村書職務。
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