村支書疑欽點兒子繼任遭舉報

早年醉駕被免職

村民指控，此前擔任20年村支書的曹端廣，在2021年因醉駕被免職之後，兒子曹博便繼任村支書，並同時擔任村主任，但村民未聽說有關職位重新選舉。村民稱，曹博是縣自然資源局有正式編制的公職人員，平時並不住在村內，擔任村支書只能是兼職，曹端廣仍把持村內事務，包括就垃圾桶和村綠化問題作出工作安排和建議。