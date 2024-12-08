貨車疑違法載運 司機遇查跳橋亡

網傳影片顯示，數名執法人員在高架橋緊隨一輛貨車，貨車隨後停下，司機迅速打開車門跳落車，然後橫穿數條行車線，再翻越護欄躍下高架橋。鄭州市交通運輸局工作人員上周三向內媒證實，該貨車司機經已身亡。

該工作人員稱，事發於上周二，鄭州市交通運輸綜合行政執法支隊和鄭州市公安局交通管理局巡警五支隊夜巡大隊正常開展聯合執法行動，交通運輸局執法人員和交警發現貨車疑似有違法行為，於是上前攔截，司機拒絕接受檢查，執法車輛於是跟在貨車後面，準備跟着對方駛離高架橋。期間貨車司機突然打開車門逃逸，執法人員已立即上前打算攔截，但已來不及。該工作人員表示，該車輛疑似為超限貨運車輛。根據鄭州市規定，超限貨運車輛不能上高架橋。內媒曾致電貨車所屬運輸公司，惟電話一直未能接通。