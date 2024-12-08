美艦駛近南沙群島 另夥日菲南海演習

【本報綜合報道】中國與菲律賓在南海的摩擦持續之際，美國海軍伯克級神盾驅逐艦普雷布爾號（USS Preble）上周五駛入南沙群島海域，稱要維護航行自由。美菲和日本同日在南海舉行聯合演習，加強防禦合作。

稱挑戰陸台越無害通過限制 美國海軍第7艦隊表示，普雷布爾號根據國際法在南沙群島附近的南海主張航行權和自由，在行動結束後退出「過度聲索區」，並繼續在南海行動，但未說明該艦曾接近南沙哪個島礁。

第7艦隊又指出，今次航行自由行動挑戰中國大陸、台灣和越南對無害通過的限制，維護了國際法承認的權利、自由和合法使用海洋。

美日菲同日在南海的菲律賓專屬經濟區舉行海上聯演，加強三國合作與互操作性，並展現對自由開放印太地區的承諾。菲軍指出，三方曾於上周三停泊在馬尼拉港的日本海上自衞隊驅逐艦五月雨號上，舉行事前協調會議。美國印太司令部則指，三國透過聯合行動共同捍衞國際法保障的飛航自由，確保各國合法使用國際海空域的權利。