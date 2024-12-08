賴有信心與特朗普政府合作

【本報綜合報道】台灣賴清德的南太友邦之行上周五結束，他抵台後在桃園機場發表談話，對於美國、日本及南韓大選後政壇變化大，他認為即使政黨輪替後有磨合期，但與民主陣營共同捍衞民主價值、抵抗威權主義擴張並確保世界穩定發展的方向不會改變，有信心與各國人民及新政府持續合作，包括美國總統當選人特朗普未來新政府。

賴清德發表談話時再感謝美國提供過境夏威夷及關島，讓此次訪問順利。他認為南太之旅有3項收穫，包括深化和友邦情誼，開啟價值外交新時代，並凝聚海外挺台力量。

南太之旅有3項收穫 他提到，此行得到關島議會連續4年通過友好協議，也接受關島議會的友台決議文，包括盟友美國不論國會、跨黨派，或夏威夷州跟關島地方政府及其人民的堅定支持，成功凝聚海外支持台灣的力量。

談及台灣的區域角色及與大陸的關係，賴清德強調，只要台灣善盡在台灣安全、台海和平及區域穩定的責任，相信美國及民主國家也會扮演應有角色，大家分工合作、團結以赴，自然而然可以確保區域和平穩定。他重申，台灣一定要堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，也堅持台灣前途只有2,300萬人可以決定。他呼籲大陸也應善盡區域責任，台灣願意在對等尊嚴之下，跟大陸交流合作。