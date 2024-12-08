賴清德過境美國 國台辦斥倚美謀獨

解放軍未圍島演習 27架次機艦船現海峽 台灣的賴清德結束外訪返台，外界關注解放軍會否舉行圍台軍演。大陸國台辦發言人朱鳳蓮上周五表示，針對賴清德過境美國，陸方已多次表明嚴正立場。她指摘，賴清德在過境期間的所作所為再次證明，所謂過境只是藉口，實際是民進黨當局「倚美謀獨」和美方「以台制華」的政治操弄。

朱鳳蓮指出，「台獨」與台海和平水火不容，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗；無恥貼靠外部勢力，持續在國際上謀「獨」挑釁；蓄意「以武謀獨」，妄圖把台灣民眾綁上「台獨」戰車。她敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，以實際行動兌現不支持「台獨」的嚴肅承諾。她又正告民進黨當局，「倚美謀獨」、「以武謀獨」是絕路，陸方絕不為「台獨」分裂活動留下任何空間，堅決挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑。

國台辦指稱呼「中國台北隊」沒問題 台陸委會日前稱，大陸師生訪台團成員受訪時使用「中國台北隊」是不妥當的發言，可能要求主辦單位一段時間內不得再邀請相關團體抵台交流。朱鳳蓮回應指，民進黨當局夥同島內特定媒體、網軍對大陸師生赴台訪問團成員祝賀「中國台北隊」進行網絡霸凌，島內民眾普遍表達憤怒和不齒，陸方強烈譴責。她強調「中國台北隊」的用語沒問題，反斥民進黨當局大張旗鼓借機恐嚇開展兩岸交流的有關機構，企圖製造「綠色恐怖」，充分暴露其堅持「台獨」立場、煽動兩岸對立對抗的本性。

台灣防務部門昨日發布消息，至當日清晨6時前24小時內，偵獲解放軍軍機15架次、軍艦8艘次和公務船4艘次，持續在台海周邊活動。其中11架次軍機飛越台海中線，現身台灣北部和西南空域。除有解放軍軍機和船艦現身台海外，台方亦偵獲一個大陸空飄氣球飛近台空域，位於基隆西方92海里，飛行高度約二萬呎。空飄氣球被台軍偵獲時間是上周五下午2時20分，於19分鐘後消失。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對陸方行動。

另外，遼寧大連海事局上周五發布航行警告，指自周日下午4時至本月15日下午4時在渤海海峽黃海北部海域執行軍事任務，禁止其他船隻駛入。大連海事局上周五傍晚再發布航行警告，於昨日上午8時至傍晚6時，渤海部分海域執行軍事任務，禁止其他船隻駛入。本報綜合報道