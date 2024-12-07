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姊妹同日宣告懷孕 父母驚喜
美國田納西州姊妹利瓦伊和克內佩爾（圖）早前相繼確認懷孕，並決定同日告知父母這一驚喜。母親得悉利瓦伊懷孕時喜極而泣，父親更直呼不可能。到克內佩爾披露懷孕時，母親更震驚得瞠目結舌，只能高呼「天啊」，溫馨的場面感動大批網民。兩姊妹預產期約為明年5月底至6月，已約定一起分享懷胎心得。
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