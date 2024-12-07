藝術展覽寵物為題 多向呈現與人關係

內媒昨日報道，中國上海市蘇州河畔一間藝術中心近日舉辦一場以寵物為主題的展覽，展出24名來自不同國家的藝術家、逾100件作品，呈現出多種視角下寵物與人類的關係，同時允許民眾攜同愛寵入場觀展，並可成為拍攝對象。展覽將於明年3月結束。

展覽入口處印有諾貝爾文學獎得獎者、法國作家弗朗斯（Anatole France）的名言「只有愛過動物，我們靈魂的一部分才能得以甦醒。」藝術中心董事總經理德維萊爾（Christian Devillers）介紹，展覽旨在藉由藝術視角，深化大眾對寵物在日常生活充當不可或缺角色的認知，牠們既可以是「家庭守護者」，以無言溫暖撫慰人心，也可以是藝術創作的靈感繆斯，激發藝術家無限創意與遐想。

可攜寵參觀 冀引反思 德維萊爾表示，這是關於寵物主題的大型展覽，內容不會深奧難懂，屬於能一眼看懂的有趣展覽。參展作品包括以日常紀錄及藝術性方式拍攝動物，如有藝術家以家中寵物為拍攝對象，展示長期陪伴在側的貓咪與自己玩耍的紀錄，寵物彷彿成為藝術家「自畫像」般，呈現寵物與人類之間的羈絆。

不過，儘管今次展覽充滿趣味和溫馨的基調，但亦有部分展品旨在引起觀眾對某些問題及現象的探討與反思，如其中一個以皮毛為裝飾的展牆上，掛有一組寵物坐在皮草上的照片，暗示部分聲稱愛護動物人士其實只愛自己的寵物，忽略部分被做成皮草外套的動物，引發人們思考。本報綜合報道