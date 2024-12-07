美醫保公司總裁被殺 料針對行業

【本報綜合報道】美國聯合健康保險行政總裁湯普森（Brian Thompson）周三遭人當街射殺，紐約警方周四公布更多調查進展，包括子彈彈殼上寫有批評保險業字句，相信案件有針對性。警方又發放新一張懷疑涉案槍手的照片，並懸紅一萬美元（約7.8萬港元）通緝。

懸紅追緝疑犯 現場檢獲的9毫米子彈彈殼上被人以油性箱頭筆寫上「抵賴、辯解、廢除」三個英文詞語，與批評保險公司規避支付理賠字眼相似。調查人員相信疑犯上月底乘搭一輛從亞特蘭大出發的巴士前往紐約，正從巴士營運商收集資訊。調查人員另在槍手行經的行人廣場發現手機，並在垃圾桶內發現水樽和能量棒包裝紙，懷疑屬於槍手，正檢驗DNA和指紋。

警方周四上午搜查曼哈頓上西區至少兩間旅館，取得疑犯在旅館前台的照片，有旅館職員供稱記得可疑男子戴口罩出沒，調查人員相信疑犯登記入住時使用偽造新澤西州身份證，又認為他受過槍械訓練。調查顯示疑犯踩單車進入中央公園後逃去無蹤，警方正調查他是否預先準備單車。

死者妻子保莉特周三稱，丈夫生前曾指受到威脅，可能涉及保險問題。參議院今年10月發表報告，點名批評聯合健康保險近年拒絕向聯邦醫療保險優勢計劃患者理賠的比例激增。