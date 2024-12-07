悉尼港北側海水染紅 或螢光素所致

【本報綜合報道】澳洲新南威爾士省悉尼的民眾周一發現悉尼港北側的海灣水域被染成酒紅色，省環境保護局接報後調查，但未能找到紅水源頭，懷疑是由一種常用於管道或排水測試的溶液「螢光素」造成，螢光素一旦稀釋就會迅速消散。

調查後未知源頭 當地傳媒指，有民眾在流經基里比利米爾森公園的凱林寧灣（Careening Cove）發現有大面積的紅水，隨即向北悉尼議會報告。市議會相信紅水從米爾森公園流入港口，調查後未能找到源頭，已向新省環境保護局通報。環保局發言人表示，紅水可能是由螢光素引起，螢光素毒性低，但即使小量也可能引起高度可見，因此應盡量減少其使用。

悉尼的水質時常出事，其中2012年多個沙灘由於藻類異常增生導致海水變紅的情況，雖然藻類不具毒性，但政府當時決定禁止民眾下水。今年8月，多地的食水集水區被揭驗出含有低濃度可致癌全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS），濃度符合澳洲飲用水標準，但超過美國認為的安全飲用標準。專家指，其實澳洲人已接觸PFAS數十年，目前沒有避免的簡單解決方法。