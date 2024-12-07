加州海域7級地震 一度發海嘯警報 5年最強

美國加州北部彼得羅利亞附近海域於當地周四發生黎克特制7級淺層地震，是當地近5年來最強烈的地震之一。當局一度發出海嘯警報，州長紐瑟姆宣布進入緊急狀態，暫未收到傷亡或損毀報告，當局指需時檢查受影響地區。

地質勘探局表示，地震於當地時間上午10時44分發生，震央位於費倫代爾西南大約99公里的太平洋海域，地震強度由原先的6.6級修訂為7級，震源深度10公里，加州北部沿岸多地有震感。

國家海嘯預警中心一度向加州及俄勒岡州人口約530萬的沿岸地區發出海嘯警報，約一小時後解除。

近萬戶停電 停跨海灣鐵路 洪堡縣（Humboldt County）一度有近萬戶停電；三藩市有跨海灣鐵路暫停服務、動物園閉館。有網民在地震時身處超級市場，超市內的一排吊燈及秤磅也出現晃動。美國地質勘探局估計，超過130萬人可以感到地震。有專家表示，這次地震發生的太平洋海底區域是3大板塊複雜的交會點，令地震難以預測。

這次是自2019年，加州發生最強烈的地震之一，紐瑟姆宣布進入緊急狀態，以靈活調配資源，應對地震造成的破壞，國民警衞隊亦會協助救災。他指特別憂慮地震對加州北部的影響，會繼續評估災情。白宮指總統拜登下令，聯邦應急管理局官員正與災區官員保持聯繫，呼籲居民時刻保持警覺。本報綜合報道