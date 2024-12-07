俄外長列和談3關鍵條件

【本報綜合報道】俄羅斯外交部長拉夫羅夫接受美國記者卡爾森專訪片段昨日公開，提及俄烏和談條件。拉夫羅夫表示，關鍵條件是烏克蘭不結盟、烏克蘭境內沒有外國駐軍基地、外國軍隊不得在烏克蘭演習。

拉夫羅夫指出，俄羅斯總統普京早於本年6月已提出以上條件，並願意在土耳其伊斯坦堡商定的原則上繼續談判。拉夫羅夫稱，烏克蘭須從接觸線及俄羅斯領土上撤軍，包括已公投入俄的頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱及赫爾松。拉夫羅夫強調，俄羅斯不能容忍烏克蘭違反《聯合國憲章》義務，立法禁止俄語、俄羅斯文化和東正教。俄羅斯已為烏克蘭周邊事態任何發展做好準備，但考慮到自身安全利益，更傾向於和平解決。

對於如何解決烏克蘭問題，拉夫羅夫否認由美俄決定的說法，俄羅斯傾向與真正體現國家主權平等原則的金磚國家、上合組織合作，且烏克蘭危機須在《聯合國憲章》基礎上解決。拉夫羅夫又稱，俄羅斯不想與任何國家開戰，核戰爭不能打及打不贏立場完全符合俄羅斯根本利益，希望同一立場適用於美國。

烏指駐庫州朝兵缺糧餉 另外，烏克蘭國防部情報總局周三稱，駐紮在俄羅斯庫爾斯克州的北韓士兵缺乏糧餉補給，不滿情緒日益增加。俄羅斯列寧格勒軍區主管資源保障副司令梅夫柳托夫少將，奉命前往庫爾斯克解決北韓士兵的口糧供應不足問題。梅夫柳托夫下令立即從俄軍第11空降突擊旅軍糧儲備中，調撥部分予北韓士兵。