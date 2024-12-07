黎巴嫩真主黨 援敍遏叛軍

斥美以撐侵略敍

卡西姆表示，自2011年敍利亞內戰爆發以來，美國及以色列一直利用回教極端分子。美國試圖在敍利亞製造混亂，挑起戰亂符合以色列目標。卡西姆促請阿拉伯國家及回教徒協助敍利亞對抗極端分子，他批評阿拉伯國家只關注加薩戰事及以色列攻擊黎巴嫩，卻在敍利亞問題上保持沉默。中國駐敍大使館指出，敍利亞西北戰事吃緊，安全局勢進一步惡化，使館建議在敍中國公民利用商業航班仍在運營時機盡快回國或離境。中國外交部昨日指，將為有需要中國公民全力提供協助。