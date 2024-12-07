黎巴嫩真主黨 援敍遏叛軍
【本報綜合報道】黎巴嫩真主黨領袖卡西姆周四宣布，支援敍利亞政府打擊反對派武裝，並指控美國及以色列支援侵略敍利亞。
斥美以撐侵略敍
卡西姆表示，自2011年敍利亞內戰爆發以來，美國及以色列一直利用回教極端分子。美國試圖在敍利亞製造混亂，挑起戰亂符合以色列目標。卡西姆促請阿拉伯國家及回教徒協助敍利亞對抗極端分子，他批評阿拉伯國家只關注加薩戰事及以色列攻擊黎巴嫩，卻在敍利亞問題上保持沉默。中國駐敍大使館指出，敍利亞西北戰事吃緊，安全局勢進一步惡化，使館建議在敍中國公民利用商業航班仍在運營時機盡快回國或離境。中國外交部昨日指，將為有需要中國公民全力提供協助。
繼第二大城市阿勒頗後，沙姆解放組織為首的反對派武裝攻入第四大城市哈馬，政府軍撤走。隨着哈馬失守，首都大馬士革以北最後一道屏障僅剩下霍姆斯。駐敍俄軍戰機轟炸連接哈馬及霍姆斯M5高速公路上的橋樑，阻延反對派武裝進軍速度。霍姆斯位於哈馬以南40公里，數以萬計平民憂慮受戰火波及而離開。
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