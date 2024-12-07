美擬向華貨增10%關稅 恐難全面實行

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普早前提出，最快於下月上任首天立即對所有來自中國的進口商品加徵10%關稅。但美媒周四報道指，相關措施可能很難完全實現，原因是稅務漏洞和低估中國商品的實際進口量，可能令數百億美元的商品逃過關稅。

小額豁免規則成漏洞 報道引述專家指，中美貿易數據差異不斷擴大有三大原因，包括關稅小額豁免，渴望降低關稅負擔的美國進口商少報進口額，以及希望退稅最大化的中國出口商虛報出口額。此現象自2020年初在全球貿易數據中出現，當時中國開始表示其向美國出口超過美國從中國進口的商品數額，之後穩步擴大，今年前10個月接近640億美元（約4,992億港元），有望打破去年創下的紀錄。

造成數據差異的因素包括小額豁免規則，意味價值低於800美元（約6,240港元）的商品不會被美國計算在內或被徵收關稅。美國海關和邊境保護局的預測數據顯示，今年前9個月美國消費者和公司利用這一規則從全球進口了價值約480億美元（約3,744億港元）的商品，其中很大部分可能來自像中國跨境電商SHEIN和Temu的低成本購物平台，過去兩年在美國市場增長強勁。