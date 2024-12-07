兩岸國際

駐韓美軍司令促部隊警惕

南韓戒嚴風波造成政治動盪，駐韓美軍司令拉卡梅拉周三提醒部隊保持警惕。拉卡梅拉促請駐韓美軍軍人、文職人員及家眷，在南韓各地保持警覺。拉卡梅拉指出，政治動盪的影響尚未結束，特別是靠近南韓國防部及總統辦公室的龍山美軍基地應加強警覺。（綜合報道）
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