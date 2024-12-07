兩岸國際

戒嚴風波 奧斯汀取消訪韓

美國知情官員周四透露，南韓爆發戒嚴風波後，美國防長奧斯汀取消原定的訪韓行程。美官指原本安排奧斯汀近期訪韓，但美方認為目前不是適當的訪問時機，已就改變計劃徵求過韓方意見。美國國務卿布林肯周四與南韓外長趙兌烈通電話，歡迎南韓撤銷戒嚴令，對南韓的民主韌性有信心。（綜合報道）
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