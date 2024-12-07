戒嚴前夕 相關部隊取消訓練待命

【本報綜合報道】南韓最大在野共同民主黨國會議員朴善源周三披露，戒嚴部隊曾於周一戒嚴令頒布前夕，接到命令取消翌日戶外訓練，改為在駐地待命。由於事前策劃縝密，戒嚴部隊在宣布戒嚴後僅一小時就乘坐直升機抵達國會。

一小時內乘直升機抵國會

朴善源指出，第707特殊任務團取消原定的聯合演習和戰術評估後，專注於檢查裝備等部署準備工作。軍人周二晚上8時收到電話短訊命令，內容指北韓威脅下局勢嚴峻，可能需要立即部署，士兵須確保子彈等裝備可隨時使用，國防部會優先考慮調派第707特殊任務團執行任務。當戒嚴令晚上10時半頒布後，第707特殊任務團全員上交手機。戒嚴部隊配備霰彈槍、步槍、衝鋒槍、夜視鏡及破門工具，且獲得狙擊手支援。