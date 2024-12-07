傳總統一度下令拘李在明韓東勳

【本報綜合報道】南韓國家情報院第一次長洪長源昨日出席國會情報委員會時證實，總統尹錫悅周二宣布緊急戒嚴後親口指示拘捕個別政治人士，包括最大在野黨共同民主黨黨魁李在明、執政黨國民力量黨魁韓東勳等人。惟國情院院長趙太庸表示，尹錫悅並未指示其拘捕個別政治人士。

洪長源稱，周二晚上8時22分收到尹錫悅電話，稱「兩小時後有重要事情要說」，洪長源等待電話指示。10時53分，在頒布緊急戒嚴令後，尹錫悅致電洪長源稱：「藉此機會全部抓起來，徹底清理。國情院也會給予調查權，首先幫助國防部國防防諜司令，要資金給資金，要人力給人力。」

其後，洪長源從國防防諜司令呂寅兄處收到逮捕名單，依次為李在明、國會議長禹元植、韓東勳、共同民主黨最高委員金民錫、共同民主黨院內代表朴贊大、共同民主黨最高委員鄭清來、祖國革新黨黨魁曹國、TBS節目《新聞工廠》主播金禦俊、前大法院院長金明洙等。呂寅兄的指示是要依序抓捕第一批及第二批對象，拘禁他們在反間諜司的拘禁設施，進行調查。

戒嚴部隊配備空包彈 同日，陸軍首都防衞司令部司令李鎮雨表示，周三凌晨0時左右接到尹錫悅電話，尹錫悅查問現場情況如何，李鎮雨稱「非常複雜，人員無法轉移」，尹錫悅說知道了，之後掛斷電話。李鎮雨指，與指揮控制室的參謀長、作戰參謀討論時也要求限制出動裝甲車，因為情況非常危險，而派到國會的先遣戒嚴部隊有配備槍械，之後到場的部隊沒帶彈藥，只配備空包彈。