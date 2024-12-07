李在明斥尹錫悅 國家內亂罪魁

【本報綜合報道】南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明昨日在國會發表特別聲明，指控總統尹錫悅周二宣布緊急戒嚴是為維持自身權力的叛亂和政變，違憲違法，是國家內亂犯罪之魁首，令南韓陷入危機，敦促從速推進針對尹錫悅的彈劾和調查。

李在明說，尹錫悅實施戒嚴是為謀取私利和加強自身權力而濫用民主憲政秩序的行為，需就其動亂行為盡快啟動調查、拘留、起訴和處罰程序，並盡快採取措施停止尹錫悅履職。

倡兩黨黨魁商讓尹停職 李在明歡迎執政黨國民力量黨魁韓東勳表態稱要盡快讓尹錫悅停職，提議兩黨黨魁會晤商討。

在周四，李在明接受美媒專訪時憶述戒嚴當晚的情況，他指其妻子拿着一段YouTube影片說尹錫悅已經宣布戒嚴，他第一時間認為是深度偽造（deepfake）的片段，沒想到尹錫悅確實在電視演說中頒布戒嚴令。李在明感到相當震驚，並迅速在共同民主黨的通訊應用程式Telegram群組中動員全體議員立即行動，推動解除戒嚴令的決議案。