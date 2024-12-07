執政黨魁促停尹錫悅職務

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅面臨被彈劾下台的危機，執政黨國民力量黨魁韓東勳曾指會反對彈劾動議，但他昨日一改立場，指必須盡快停止尹錫悅的職務，如果他繼續履行職責，公眾將面臨危險。韓東勳最新的停職表態可能意味該黨轉軚，彈劾動議有機會獲得通過。他隨後應尹錫悅要求，在漢南洞總統官邸與對方會面。

二人會面後 閉門晤黨員 韓東勳與尹錫悅的會面後，在國會與黨員閉門會晤。他指尹錫悅透露目前不會採取特別措施，韓東勳重申尹錫悅應停止履行總統職務。較早前，一度傳出尹錫悅前往國會出席國民力量全體議員會議，國會全面管制，不准議員和職員出入，大堂有大批記者守候。總統府隨即否認尹錫悅前往國會，國會議長禹元植亦呼籲他押後任何到訪國會的計劃，因為其安全無法獲得保障。

在昨日較早時間，國民力量最高委員會再次召開緊急會議，韓東勳會後出席記者會，透露該黨有可信證據確認尹錫悅在周二宣布緊急戒嚴當晚指示其高中師弟、國防部國防防諜司令呂寅兄以「反國家勢力」為由，抓捕個別政治人士，還為此動員情報機構。國民力量發現呂寅兄有具體計劃，包括把被捕政要關押在果川拘留中心。總統辦公室回應指，尹錫悅從未下令逮捕或拘留國會議員。

尹錫悅就讀首爾忠岩高中，戒嚴風波核心人物之一、時任防長金龍顯是尹錫悅高一個年級的師兄，而呂寅兄、行政安全部長李祥敏、掌管軍方主要情資單位的777司令部司令官朴鍾善亦是首爾忠岩高中出身，他們合稱「忠岩派」。韓媒早前報道，戒嚴行動相信是由「忠岩派」策劃，金龍顯直接與尹錫悅協調，總理韓德洙及其幕僚也不知情。