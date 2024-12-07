南韓戒嚴設專組查明 指示出兵3司令職務暫停

代理防長否認二次戒嚴 承諾不執行 南韓總統尹錫悅下令戒嚴餘波不斷，國家警察廳昨日宣布，國家調查本部決定成立由120多人組成的緊急戒嚴事件專門調查組，就尹錫悅等人在戒嚴風波中涉嫌叛國、內亂及濫權展開調查。與此同時，國防部宣布陸軍首都防衞司令李鎮雨、陸軍特戰司令郭種根、反間諜司令呂寅兄從即日起停職。3人均為陸軍中將，他們於戒嚴風波中指示向國會和選舉管理委員會出兵。

警察廳3高官交手機受查 國家調查本部安保調查團表示，截至周四已收到4宗內亂罪舉報。祖國革新黨和民主勞動總聯盟告發尹錫悅和前國防部長金龍顯等人，涉嫌犯下內亂罪。共同民主黨和進步黨則舉報尹錫悅、金龍顯和行政安全部長李祥敏等7人，犯下相同罪名。作為調查一部分，國家警察廳長趙志浩、首爾地方警察廳長金奉植及國會警察總長穆賢泰（音譯）已交出手機。

檢方要求禁涉案軍官出境 大檢察廳同日宣布，將組成特別調查本部對戒嚴展開調查。由於調查對象包括多名現任將軍，軍事檢察人員也將加入本部開展聯合調查。據悉，雖然內亂罪不屬於檢察院的直接調查範圍，但此案還涉嫌濫用職權妨礙行使權利。根據《檢察廳法》，檢方可就「有直接關聯性的犯罪」調查。檢察總長沈雨廷此前表明，將依照相關法令、法律和原則調查。

陸軍中將金浩福、少將朴成濟及少將李京民，分別暫時代理陸軍首都防衞司令、陸軍特戰司令及反間諜司令。軍事檢察官要求法務部禁止10名面臨叛國罪及與戒嚴令有關指控的軍官出境，包括李鎮雨、郭種根及呂寅兄。最高檢察院表示，成立以首爾高等檢察廳檢察長朴世鉉為首的特別調查本部徹查戒嚴事件。

另外，南韓軍隊人權中心昨日聲稱，多個陸軍單位周三接獲命令按上級單位指示，限制連長以上職級的指揮官休假，命令可能持續至下周日。中心補充，國會今日將表決彈劾總統尹錫悅，存在極大疑慮。最大在野黨共同民主黨表示，國會議員都收到有關第二次戒嚴的通報，正嚴陣以待，避免突發狀況再現。

代理防長金善浩否認會有第二次戒嚴，指說法與事實不符，表明即使再有實施戒嚴要求，國防部和聯合參謀本部都不會執行。他對周二的緊急戒嚴引起公眾關注和擔憂負有責任，為此道歉。金善浩續指，對於近期的戒嚴局勢，國防部將積極配合檢察機關調查，也會派出軍事檢察官確保聯合調查。目前，軍隊保持嚴密準備態勢，同時穩定管控局勢，將全力保障人民生命安全和生活安寧。本報綜合報道