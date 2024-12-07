兒童拒上學 多地設學習困難門診

自2022年5月開設以來，首都兒科研究所附屬兒童醫院每年接診8,000多名患者，家長主要關注兒童學習狀態不好、成績不行、寫作業拖拉、上課注意力不集中等問題。內媒調查發現，有人認為這類門診能敏銳洞察並有效解決孩子的情感需求，亦有人將之歸結為部分家長為教育焦慮交的「智商稅」，屬病急亂投醫。相關門診醫生則認為，家長和社會都不應輕視拒絕上學這一行為，這是孩子面臨困境時發出的信號。