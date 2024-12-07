市監發指引 防外賣商家浪費食物

該指引結合網絡餐飲行業特點，緊緊圍繞防範外賣餐飲浪費的重點、痛點、難點問題，從規範外賣餐飲行業的營銷行為入手，將反食品浪費舉措落實到業務全流程的各環節。此舉旨在進一步規範外賣商家營銷行為，落實網絡餐飲平台主體責任，防範外賣餐飲浪費，營造厲行節約、反對浪費的社會風尚。