市監發指引 防外賣商家浪費食物
【本報綜合報道】國家市場監督管理總局周四發布《防範外賣餐飲浪費規範營銷行為指引》，提出外賣商家通過網絡直播等手段開展營銷活動，應遵守法律法規規定，大力弘揚健康文明餐飲文化，不得製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的直播或音視像訊息。
該指引結合網絡餐飲行業特點，緊緊圍繞防範外賣餐飲浪費的重點、痛點、難點問題，從規範外賣餐飲行業的營銷行為入手，將反食品浪費舉措落實到業務全流程的各環節。此舉旨在進一步規範外賣商家營銷行為，落實網絡餐飲平台主體責任，防範外賣餐飲浪費，營造厲行節約、反對浪費的社會風尚。
規範營銷 禁宣揚暴飲暴食
當中鼓勵外賣商家建立健全內部管理制度，減少原料、成品浪費，提升餐飲供給質量，合理設置起送價格，優化滿減優惠機制。此外，引導網絡餐飲平台進一步優化餐品訊息展示方式，完善滿減湊單機制，加強對平台內經營者發布的廣告內容監測、排查，建立健全外賣餐飲浪費評價評估機制，推動反食品浪費源頭治理；同時凝聚多方力量推動社會共治，加大反食品浪費宣傳倡導。
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