內蒙古2歲女遭虐待喪命 父囚終身女友判死刑

案件今年8月在該法院開庭審理，女童生母李婷婷當庭撤銷附帶民事訴訟，稱她不需要民事賠償，只希望田××和文××能從重處罰。在法庭最後陳述環節，田××和文××當庭認罪，稱願意接受死刑。文××表示沒甚麼可辯解，接受來自法律、社會、良心的審判。對於今次判決結果，兩名被告當庭決定不上訴。

毒打凍餓禁睡覺 終抽搐亡

呼倫貝爾市人民檢察院起訴書顯示，共同生活期間，田××、文××多次以打罵、凍餓、不讓睡覺、綑綁等方式虐待田田，並在明知她已出現身體不適、抽搐閉氣的情況下仍多次使用皮腰帶、木條等工具毆打她。文××去年12月21日發現田田尿床便用數據線抽打她，並要求她去洗手間小便，之後發現她全身抽搐倒在洗手間，送院後不治。法院認為，文××當日毆打是構成田田死亡的直接原因。本報綜合報道