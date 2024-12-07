內蒙古2歲女遭虐待喪命 父囚終身女友判死刑
內蒙古自治區滿洲里市只有兩歲7個月大的女童田田，去年底被生父田××及其同住女友文××虐待致死。案件昨日在呼倫貝爾中級人民法院開庭宣判，被告文××以故意傷害罪、虐待罪被判處死刑，田××以故意傷害罪、虐待罪被判處無期徒刑。
生母棄民事賠償 只求重罰
案件今年8月在該法院開庭審理，女童生母李婷婷當庭撤銷附帶民事訴訟，稱她不需要民事賠償，只希望田××和文××能從重處罰。在法庭最後陳述環節，田××和文××當庭認罪，稱願意接受死刑。文××表示沒甚麼可辯解，接受來自法律、社會、良心的審判。對於今次判決結果，兩名被告當庭決定不上訴。
毒打凍餓禁睡覺 終抽搐亡
呼倫貝爾市人民檢察院起訴書顯示，共同生活期間，田××、文××多次以打罵、凍餓、不讓睡覺、綑綁等方式虐待田田，並在明知她已出現身體不適、抽搐閉氣的情況下仍多次使用皮腰帶、木條等工具毆打她。文××去年12月21日發現田田尿床便用數據線抽打她，並要求她去洗手間小便，之後發現她全身抽搐倒在洗手間，送院後不治。法院認為，文××當日毆打是構成田田死亡的直接原因。本報綜合報道
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