12月7日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月07日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
浙江廚師擸櫈打外賣員
浙江省杭州市一間麵館的廚師日前與外賣員發生衝突，廚師衝動之下擸起白色椅子砸向對方，致其倒地。涉事馬記永蘭州牛肉麵杭行薈商場店周三回應，白色椅子是膠椅，雙方都未受傷，已各自返回工作。據了解，馬記永成立於2019年，是上海的品牌。公開資料顯示，至上年底，其全國門店擁有260多間。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241207-1207_00178_029/浙江廚師擸櫈打外賣員
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc