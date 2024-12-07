浙江廚師擸櫈打外賣員

浙江省杭州市一間麵館的廚師日前與外賣員發生衝突，廚師衝動之下擸起白色椅子砸向對方，致其倒地。涉事馬記永蘭州牛肉麵杭行薈商場店周三回應，白色椅子是膠椅，雙方都未受傷，已各自返回工作。據了解，馬記永成立於2019年，是上海的品牌。公開資料顯示，至上年底，其全國門店擁有260多間。（綜合報道）