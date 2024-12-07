金融犯罪調查師車禍亡 疑涉柯文哲案

【本報綜合報道】曾協助台灣刑事局破獲多宗虛擬貨幣不法案的XREX集團區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心偵查員謝姓男友，因涉洩密案遭台中地檢署帶走，周三開完庭返回途中，在新竹縣高速公路遇上6車連撞事故，陳女身亡。其死引發大量陰謀論，有專家指出她生前協助調查的台北招待所「八八會館」，與民眾黨主席、台北市前市長柯文哲有關。

科技專家整理5疑點 陳女在車流極少的凌晨3時許被6車追撞，各界懷疑其死因不單純。檢察總長邢泰釗指最高檢察署搜集相關資料分案，昨日已請新竹地檢署指派成立專案小組，詳查車禍原因。對於外界揣測與傳言，檢方呼籲各界尊重司法調查程序，避免影響案件事實釐清。外界甚至傳出行車紀錄器消失的陰謀論，國道警方昨日澄清這是謠傳，相關影像證據已交由新竹地檢署偵辦。

科技專家許美華在社交平台發文整理此案5大疑點，文中引述陳女友人說法，她生前在協助調查的案件是八八會館，也就是柯文哲多次進出、建議可以去開會的那間會館。政治評論員吳靜怡質疑八八會館案可能與柯文哲有金流交叉，稱巧合讓人害怕。至於柯文哲涉及的京華城案及政治獻金案，台北地檢署周四首度以證人身份約談柯文哲前競選副手吳欣盈到案說明，訊後請回。她僅透露，作證過程非常順利，偵查不公開。