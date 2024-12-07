深圳鐵路地盤坍塌 揭路面早現裂縫

位於廣東深圳寶安區、連接深圳和江門的深江鐵路工地周三深夜發生地面坍塌，13名工人失聯，省政府已成立事故調查組調查起因。有附近商戶表示，事發當日下午路面已出現裂縫。救援處置現場指揮部周四晚舉行會議，強調把救人放在首位，全力以赴做好救援處置工作。

事發地附近一名商戶周四向內媒表示，周三下午該處路面已出現裂縫，有人員前往處置，事發後商戶和工廠員工均需疏散。

疏散商戶 13人仍失聯 網民質問為何不提前採取緊急避險措施，也有人懷疑工程質量有問題。一名市民表示，周三下班路過該處時，單向車道還能通行，之後兩邊路都塌了，據傳目前大坑直徑有30米寬。另有網民表示，他們在寶安區的其他工地也得停工數天，估計全市需要大檢查大整改，甚至有指廣州的也停工排查安全。

周四晚在應急管理部會同廣東省政府聯合會商、專題調度救援處置工作後，現場指揮部召開會議，落實相關部署要求，具體安排進一步做好現場搜救、危險區域警戒、人員疏散、交通疏導等各項工作。會議強調，要爭分奪秒、全力以赴搜救被困失聯者，做好醫療救治準備，同時全面排查事發區域及周邊安全隱患，做好交通疏導和安全提示，確保現場處置人員安全，嚴防次生災害。本報綜合報道