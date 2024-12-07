北京-東京論壇閉幕 發表《東京共識》

【本報綜合報道】周三起一連兩日舉行的第二十屆北京-東京論壇周四在日本東京閉幕，發表了《東京共識》，指出兩國應以攜手合作發展為目標，形成互信機制，增進溝通以管控地區危機；同時基於當前輿論環境的新變化新特點，兩國應擴大對話渠道，促進民眾之間廣泛交流。

籲增進溝通 管控地區危機 《東京共識》提出保持對話，致力推動實現世界與亞洲的和平及相關課題的解決。該共識又指出，為防止戰爭，必須維護多邊主義世界，而中日所期許的世界經濟，是自由開放的經濟，對本國優先主義和保護主義的抬頭表達了擔憂。

該共識建議，為了東北亞地區安全，當務之急是中日兩國防務部門展開頻繁的定期溝通協商；並強調為了促進兩國國民互相理解，應擴大青年交流。

中國駐日大使吳江浩在全體會議上表示，中日關係處於走向改善的重要階段。日本前首相福田康夫在書面演講中指出，當前兩國關係逐漸顯現出一些積極動向，應把握好這一契機，將其轉化為更大突破。日本首相石破茂在周四晚舉行的閉幕招待會上發表書面祝詞，指中日兩國在亞洲乃至世界肩負重要責任，直接對話是解決問題、擴大合作的起點。