華斥菲蓄意撞船 圖誤導國際認知

【本報綜合報道】中國和菲律賓周三再於南海黃岩島附近發生海上衝突事件，互相指摘。菲律賓外交部周四表示，已就事件向中方提出外交抗議。中國海警局回應指，菲方船隻在黃岩島、仙賓礁海域，多次危險接近、蓄意衝撞中國海警船並導致擦碰，責任完全在菲方；批評菲方顛倒黑白、倒打一耙，大肆散布虛假訊息，妄圖誤導國際認知。

指摘菲方違南海行為宣言 中國海警局新聞發言人劉德軍周四表示，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，周三執意派出4艘海警船和6艘公務船，連同多艘不明身份船隻侵闖黃岩島和南沙群島仙賓礁等附近海域。中國海警依法對菲船採取必要管控措施，現場操作專業規範、正當合法。他指摘，菲方行徑嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定。

中方再次正告菲方，立即停止一切侵權挑釁和煽宣炒作。中國海警全時戒備、嚴陣以待，將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益，維護地區海上安全秩序。