德亞太司長：料新政府延續與台關係

【本報綜合報道】德國外交部亞太司總司長哈特曼（Frank Hartmann）周四在柏林出席「台德民間論壇」，強調台灣在德國亞太政策的重要地位。他預料即使明年德國政黨輪替，現行亞太和對華戰略將維持不變，並會持續深化與台灣的經貿、科技與安全合作。

對陸「去風險」 跨黨派共識 第三屆台德民間論壇周四起一連兩日舉行，台德兩地專家就地方治理、轉型正義、文化與科技等廣泛議題交流。哈特曼在首日以「台灣為夥伴」為題發表演說，說明為何台灣是德國在印太地區非常重要的夥伴和共享相同價值的朋友。他舉台積電德累斯頓廠為例，稱該投資不僅是德台經濟合作的重要里程碑，也幫助德國實現更多元與安全的半導體與工業供應鏈。

哈特曼認為，台灣海峽的安全穩定是歐盟核心利益，這條印太與歐洲之間的海上航道堪比「德國的生命線」，若遭中國大陸軍事封鎖、供應鏈中斷，德國本地生產總值將至少下跌15%，後果不堪設想。他強調，對大陸「去風險」、降低對大陸的經濟依賴，已是德國跨黨派共識。