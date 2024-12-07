陸使節勸與台斷交 遭巴拉圭驅逐

【本報綜合報道】巴拉圭外交部周四宣布，撤銷了中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉的簽證，他因「干預內政」而列為不受歡迎人物，需在24小時內出境。中國外交部發言人林劍昨日回應指，巴方有關部門對中國代表團成員的指摘和要求毫無道理和依據，嚴重違反國際通行做法，中方堅決反對。

英媒披露對話錄音 巴拉圭是唯一與台灣建立正式關係的南美國家，徐偉原定周三參與在巴拉圭舉行的聯合國教科文組織會議，但沒有出席，反而前往國會向議員強調北京有興趣與巴拉圭建立關係，建議巴拉圭政府盡快做出正確決定。英媒披露徐偉與巴拉圭兩名反對派議員的對話錄音，他聲稱與北京建交有利於巴拉圭，可以賺更多、省更多、降低成本，自己造訪的目的是為了推動、加速填補巴拉圭地圖上的巨大空白，就是中華人民共和國，強調巴拉圭必須作出選擇，北京或台灣只能二選一。

林劍回應時強調，世上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則早已被聯合國大會第2758號決議所確認，也是公認的國際關係基本準則和國際社會共識。他指出，重申和堅持一個中國原則在世界任何地方都光明正大，不存在所謂干涉內政的問題。