賴清德離帛琉返程 台料解放軍包圍演練

台4架F16戰機掛彈伴飛護航 台灣領導人賴清德結束在最後一站帛琉的行程後，於昨日傍晚返台。因應解放軍在台海周邊活動頻繁，台灣空軍當日將循例派出4架F16戰機掛彈伴飛護航。台安全部門高層研判解放軍可能在今日舉行對台軍演，截至昨日早上6時前的24小時，大陸有16架次軍機、15艘船艦在台海周邊持續活動。

台媒引述安全部門人士指出，過去一周大陸在台灣附近動作綿密，根據各種情報掌握，近期很可能在台海周邊展開軍事活動，或於今日舉行「聯合利劍-2024C」圍台軍演；又指一旦成真，將是公然挑釁國際秩序。該人士認為，北京近期的軍事侵擾舉措是要在第一島鏈劃下紅線，告訴特朗普未來新政府，第一島鏈內所有事都要跟其商量，近來中俄在台灣周邊和南海展開聯合戰備警巡等，對北京來說都有助牽制歐美日。

台偵獲大陸艦機頻繁行動 根據台防務部門最新發布的解放軍機艦動態，在偵獲的大陸船艦中，有13艘為解放軍軍艦，另外兩艘為公務船。與平日保持5、6艘艦艇在台海周邊活動的數量相比，明顯高出許多，台軍方研判有可能是即將進行軍演的徵兆。此外，台方偵獲的解放軍軍機中，有7架次逾越海峽中線，進入台灣北部、西南及東部空域。其中在台灣東部空域有一架直升機活動，意味是自軍艦上起飛進行演練。

較早前，賴清德周四展開任內首次出訪最後一站帛琉行程，宣布台灣協助該國推動國會數碼化。他另與帛琉總統惠恕仁前往馬拉卡爾港，出席台帛海上救援聯合操演。賴清德在帛琉與隨團記者茶敍，針對民進黨團日前發文附和南韓戒嚴事件燃燒一事，強調民主台灣絕對不能也不會走回頭路；又稱有信心與美國總統當選人特朗普未來政府深化合作 抵抗威權擴張。

美兩黨要員歡迎賴過境行 另外，賴清德過境關島期間，分別與美國眾議院議長約翰遜、眾議院民主黨領袖傑弗里斯通電話，並與共和黨參議員威克視像通話。台方發言人郭雅慧透露，3人歡迎賴清德此次過境，並傳達美國國會跨黨派對協助台灣捍衞民主自由的強勁支持，期待共同深化台美關係，以及促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

在北京，外交部發言人林劍昨日回應指，美方執意安排賴清德過境夏威夷、關島，展開官方往來，助台拓展所謂國際空間，為「台獨」分裂活動提供平台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報。中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。他強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，「倚美謀獨」必撞南牆，「以台制華」注定失敗，敦促美方停止以任何形式縱容支持「台獨」分裂勢力及其分裂活動。本報綜合報道