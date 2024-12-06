秘魯滾石砸車 3死傳為華人

秘魯瓦羅奇里省周一發生恐怖事故，一塊巨石從山邊滾落，砸中山邊公路的汽車，導致車上3人當場死亡，據指他們是在當地經商的華人。外媒報道，死者均來自亞洲，疑為到秘魯經商的中國大陸和台灣人，但相關單位未證實消息。（綜合報道）