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秘魯滾石砸車 3死傳為華人
秘魯瓦羅奇里省周一發生恐怖事故，一塊巨石從山邊滾落，砸中山邊公路的汽車，導致車上3人當場死亡，據指他們是在當地經商的華人。外媒報道，死者均來自亞洲，疑為到秘魯經商的中國大陸和台灣人，但相關單位未證實消息。（綜合報道）
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