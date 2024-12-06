美最大醫保CEO紐約遭槍殺

蒙面人裝滅聲器連射 警緝白人男子 美國最大醫療保險公司之一的聯合健康保險（United Healthcare）的行政總裁湯普森 （Brian Thompson），於當地周三早上在紐約遭人射殺，終年50歲。警方指事件屬「針對性襲擊」，槍手使用的槍裝有滅聲器，警方正追緝一名白人男子。

案發時，湯普森正前往紐約曼哈頓中城希爾頓酒店出席投資者日會議，在門外被一名蒙面人槍擊，送院搶救後不治。美媒報道，槍手在酒店外埋伏了10分鐘，等湯普森到場後，在20呎外向他上半身連開多槍，事後逃入一條小巷，再踩單車逃去。湯普森自2021年4月起，出任聯合健康保險行政總裁。公司擁有超過10萬名員工，在《財富》雜誌今年世界500強中排名第8，保險公司暫時未對事件作出回應。

網民指公司理賠政策苛刻 湯普森之死引起熱議，槍手動機亦有待調查，但有網民將矛頭指向聯合健保「苛刻」的理賠政策，直指其積怨已久的企業形象是此次悲劇的根源之一。有網民則形容這場悲劇並不令人意外，因為它是一個系統性壓迫下的必然產物。

在命案發生後，為企業高層提供保安服務的機構，立即接獲大量查詢電話，相信未來各大企業可能加強給高層的安全保護。有保安公司負責人指出，醫療保健等直接面對消費者的公司，其負責人遇到威脅的情況十分普遍，但一般是發生在醫院或其他醫療場合。本報綜合報道