兩岸國際

美指控華黑客侵8電訊商

美國副國家安全顧問紐伯格周三表示，中國黑客對全球數十個國家發動網攻，包括入侵至少8間美國電訊供應商，監視美國最高級別政治人物。FBI高級官員透露，黑客取得大量電話紀錄，包括致電時間、地點及對象，但沒有取得通話內容或訊息，黑客只是截取少數美國政府官員或政界人士的通話內容及訊息。（綜合報道）
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