美候任中東問題特使 上月赴卡以斡旋

【本報綜合報道】由美國總統當選人特朗普提名的新一任中東問題特使威特科夫，已於上月底前往卡塔爾和以色列，意圖在特朗普就職前推動達成加薩持久停火和扣押人員交換協議。

望盡快達成加薩持久停火 威特科夫上月22日在多哈，會見卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德。英國傳媒昨日援引匿名消息人士稱，威特科夫和穆罕默德一致認為需在特朗普就職前實現加薩停火，讓特朗普上台後可以處理其他問題，比如穩定加薩及地區局勢。消息人士表示，哈馬斯談判代表可能很快返回多哈的新一輪會談。威特科夫於上月23日，在特拉維夫與以色列總理內塔尼亞胡會面，並於24日在維也納與以色列情報和特勤局局長巴爾內會面。

穆罕默德周三接受英國天空電視台訪問稱，塔爾正在與美國協調，希望在特朗普上任前解決加薩停火問題。他同時達成停火協議持審慎樂觀態度，但強調需要對各方施加最大壓力結束戰鬥。另一邊廂，以軍坦克在加薩南部汗尤尼斯北部持續推進，加薩當天有47人死於以軍空襲。