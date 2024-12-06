議會通過不信任動議 法總理倒台62載首次

在位約3個月 巴尼耶向馬克龍請辭 法國國民議會周三晚通過對總理巴尼耶的不信任動議，極右國民陣線及左翼政黨的合共331名議員投票支持動議，超過了至少288贊成票門檻。巴尼耶成為自1962年以來，首位因不信任動議而下台的總理。巴尼耶周四前往總統府向總統馬克龍遞交辭呈；馬克龍接受，但要求巴尼耶及現任閣員留任看守政府。馬克龍會在當地時間周四晚上8時（香港時間周五凌晨3時）發表電視講話。

巴尼耶早前援引憲法條款，不經國會表決，強行通過作為預算案一部分的《社會保障融資法案》，觸發在野黨強烈不滿，斥責巴尼耶政府民主大倒退。在投票表決前，巴尼耶呼籲議員採取負責任行動、要作出對國家有利的決定，又稱不認為透過動搖國家制度穩定可以達致議會團結。

當地最年長兼最短命總理 極右國民聯盟領袖瑪琳勒龐則形容，這是國民議會過去62年來，從未見過的關鍵時刻，強調推翻政府是憲法賦予保護人民免受危險、不公及具懲罰性預算案影響的唯一途徑。她同時批評，馬克龍要為目前的局面負上最大責任。

法國今夏提前舉行國民議會改選，無政黨取得過半議席，時任總理阿塔爾請辭。73歲的巴尼耶9月獲馬克龍任命，是法國現代史上最年長總理，但在任約3個月便遭彈劾下台，亦成為在位最短命法國總理。總統任期至2027年的馬克龍，已表明不會提早辭職。

英媒引述消息指，馬克龍希望在周六巴黎聖母院舉行重開儀式前，公布總理接任人選。隨着馬克龍要求巴尼耶留任看守政府，他將需物色獲跨黨派支持的總理，令法案可順利通過。惟分析認為在國民議會內部分裂下，任何人做總理都會遇到巴尼耶所面對的重重挑戰。本報綜合報道